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Жителей Центральной России ждет самая теплая ноябрьская пятница

Жителей Центральной России ждет самая теплая ноябрьская пятница

Вильфанд: температура в Центральной России 5 ноября поднимется почти до плюс 13 градусов. Столбики термометров в пятницу, 5 ноября, в центральной части России будут показывать около плюс 13 градусов, это значение близко к температурному рекорду.

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