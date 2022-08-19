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20 августа в Тульской области стартует самый массовый сезон охоты по пернатой дичи

20 августа в Тульской области стартует самый массовый сезон охоты по пернатой дичи

20 августа в Тульской области стартует самый массовый сезон охоты по пернатой дичи. Об этом рассказал начальник отдела Федерального государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Момент.

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