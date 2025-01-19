Анализы вряд ли помогут: как распознать дефицит магния в организме, объяснил кардиолог

Многие слышали, что нехватка магния сильно сказывается на настроении и работе нервной системы. Однако специалисты напоминают: роль этого минерала в нашем организме намного значительнее, он участвует более чем в 300 разных биохимических реакциях.
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