Общественная служба новостей

1 629 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

DM: Пресс-секретарь Белого дома объяснила оговорку Байдена эмоциональностью

DM: Пресс-секретарь Белого дома объяснила оговорку Байдена эмоциональностью

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, объяснила оговорку президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, который почти дословно повторил одну и ту же историю о причинах, почему он решил пойти в президенты, с перерывом в несколько минут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх