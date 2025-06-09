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Воронежская область! Из-за обломков дронов загорелся лес, поврежден газопровод

Воронежская область! Из-за обломков дронов загорелся лес, поврежден газопровод

Всего за ночь ПВО сбиты около 25 украинских беспилотников в восьми муниципалитетах области. Восточная часть области - после падения остатков сбитого дрона загорелись лес и сухая трава, сообщает губернатор.

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