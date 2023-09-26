Украина и Польша: привилегии, методы и конфликт

Украина требует для себя привилегий. Но с Польшей ее методы дали осечку. Украина видит себя жертвой, но особенной: она постоянно присваивает себе новые привилегии, заявил в интервью чешской газете Parlamentní listy эксперт Петр Друлак.
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