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Газета.ру

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Абитуриенты с олимпиадами обошли 300-бальника по ЕГЭ при поступлении в вуз

Абитуриенты с олимпиадами обошли 300-бальника по ЕГЭ при поступлении в вуз

Выпускник с 310 баллами по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) не смог поступить на бюджет в выбранный университет, поскольку его обошли абитуриенты, получившие дополнительные баллы за индивидуальные достижения.

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