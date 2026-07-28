Абитуриенты с олимпиадами обошли 300-бальника по ЕГЭ при поступлении в вуз

Выпускник с 310 баллами по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) не смог поступить на бюджет в выбранный университет, поскольку его обошли абитуриенты, получившие дополнительные баллы за индивидуальные достижения.
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