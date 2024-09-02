На что ушли миллионы при строительстве школы в Медвежьегорске

2 сентября новая школа в районном центре Карелии открыла двери Текст, фото: Елена Малишевская Поводом для поездки в Медвежьегорскую школу накануне открытия стали тревожные сообщения от местных жителей: они рассказывали, что у нового здания неполадки с коммуникациями, течь в подвале, и вообще начало нового учебного года под угрозой срыва.