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Регионы России

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Core Scientific заключила долгосрочный контракт с AMD на 529 МВт вычислительных мощностей

Core Scientific заключила долгосрочный контракт с AMD на 529 МВт вычислительных мощностей

Из общего объёма вычислительных ресурсов 377 МВт будут размещены на площадках Core Scientific в Техасе и Оклахоме, а ещё 152 МВт зарезервированы в Алабаме и Джорджии для неназванного облачного провайдера при поддержке AMD.

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