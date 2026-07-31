Core Scientific заключила долгосрочный контракт с AMD на 529 МВт вычислительных мощностей

Из общего объёма вычислительных ресурсов 377 МВт будут размещены на площадках Core Scientific в Техасе и Оклахоме, а ещё 152 МВт зарезервированы в Алабаме и Джорджии для неназванного облачного провайдера при поддержке AMD.
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