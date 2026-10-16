С 1 марта 2027 года сотрудники ГАИ смогут прекращать действие водительских прав без суда. Причиной станет выявление медицинских противопоказаний через автоматический обмен данными с медучреждениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- К 2035 году ислам...
- В К 2035 году ислам...
- К 2035 году ислам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым