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Глава Сбербанка назвал уникальной для россиян ситуацию со вкладами

Глава Сбербанка назвал уникальной для россиян ситуацию со вкладами

Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 1" назвал текущую ситуацию с банковскими вкладами в России "уникальной и выгодной для населения", хотя отметил, что с точки зрения бизнеса она "не очень здоровая".

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