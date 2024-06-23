Глава Сбербанка назвал уникальной для россиян ситуацию со вкладами

Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 1" назвал текущую ситуацию с банковскими вкладами в России "уникальной и выгодной для населения", хотя отметил, что с точки зрения бизнеса она "не очень здоровая".
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