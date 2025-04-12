В Японии коробка со сладостями остановила движение поездов и вызвала хаос

В Японии забытая на платформе железнодорожной станции Киото коробка со сладостями на несколько часов остановила движение поездов и вызвала хаос на фоне усиленных мер безопасности из-за запланированной торжественной церемонией открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке.
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