В Японии коробка со сладостями остановила движение поездов и вызвала хаос

В Японии забытая на платформе железнодорожной станции Киото коробка со сладостями на несколько часов остановила движение поездов и вызвала хаос на фоне усиленных мер безопасности из-за запланированной торжественной церемонией открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке.