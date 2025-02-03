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Проворов в матче с «Далласом»: 4-й гол в сезоне, 4 броска, 4 блока и «+1» за 29:30

Защитник «Блю Джекетс» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (3:5).  В текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина стало 22 (4+18) очка в 53 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 23:22.

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