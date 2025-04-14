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Энциклопедия Техники

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"Салон красоты на МКС"

"Салон красоты на МКС"

﻿﻿Для кого-то Международная космическая станция ассоциируется с серьезной научной работой, для кого-то это детские мечты о космосе, кто-то вспомнит орбитальную механику и космические скорости, но никто не говорит, что на Международной космической станции можно бесплатно сделать косметическую операцию.

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