Конгрессвуман Грин предложила не работать из-за анти-израильских протестов

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин предложила американским законодателям в случае, если они не изберут в четверг нового спикера, разойтись по домам до следующей недели из-за повышенных мер безопасности в Капитолии и многочисленных анти-израильских протестов, которые планируются в пятницу в Вашингтоне.