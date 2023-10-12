Конгрессвуман Грин предложила не работать из-за анти-израильских протестов

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин предложила американским законодателям в случае, если они не изберут в четверг нового спикера, разойтись по домам до следующей недели из-за повышенных мер безопасности в Капитолии и многочисленных анти-израильских протестов, которые планируются в пятницу в Вашингтоне.
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