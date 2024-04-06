«Не будет из него второго папы»: сыну Плющенко вынесли жесткий приговор

Чемпион мира опубликовал видео, из которого все стало понятно. Евгений и Александр Плющенко соцсетиЕвгений Плющенко опубликовал в соцсети коллаж из двух видео: на одном он сам в молодости, на втором его сын Александр.
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