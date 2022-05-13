Трамп пошутил над отношениями Байдена и Зеленского, и тут американцев прорвало

Сын Дональда Трампа разместил в социальных сетях “фотожабу”. На ней президент Украины Владимир Зеленский предстаёт в очень пикантном виде — его голову прифотошопили к телу стриптизёрши, которая “исполняет непосредственные трудовые обязанности”.