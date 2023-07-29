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Карякин о рекомендациях ФШУ: «Это продолжение их антироссийской политики. Давно ничего хорошего от представителей Украины не жду»

Украинская федерация рекомендовала шахматистам не пожимать руки россиянам и белорусам на Кубке мира, избегать совместных фото и видеосъемок с участниками из этих стран, не общаться, если это не предусмотрено правилами.

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