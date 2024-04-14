Сенатор Джабаров: конфликт между Ираном и Израилем плохо скажется на Украине

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что атака Ирана по территории Израиля плохо скажется на перспективах Украины, поскольку на Западе про Киев "попросту забудут".
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