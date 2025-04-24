Пять из восьми самолетов вернулись в Сочи после ухода на запасные аэродромы из-за густого тумана

Пять из восьми самолетов вернулись в Сочи после ухода на запасные аэродромы из-за густого туманаПять из восьми рейсов, ранее перенаправленных на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий, приземлились в сочинском аэропорту.
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