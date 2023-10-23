"Бредем к третьей мировой": Илон Маск – о конфликте на Ближнем Востоке

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Комментарии
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leonid
Да уж, не бредем, а шагаем быстрым шагом. Чёрт бы его побрал это дурацкое человечество. &quot;Разумные существа&quot;,  видишь ли с куриными мозгами.  Лучше бы их совсем не было на Земле.  О каком Боге может идти речь. Понавыдумывали всяких религий, а толку то. Дьявол их создал, так пусть он исчезнут совсем, если не могут существовать  мирно между собой.
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