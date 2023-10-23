REUTERS/Gonzalo Fuentes Американский миллиардер Илон Маск опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
"Бредем к третьей мировой": Илон Маск – о конфликте на Ближнем Востоке
Комментарии
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l
leonid
Да уж, не бредем, а шагаем быстрым шагом. Чёрт бы его побрал это дурацкое человечество. "Разумные существа", видишь ли с куриными мозгами. Лучше бы их совсем не было на Земле. О каком Боге может идти речь. Понавыдумывали всяких религий, а толку то. Дьявол их создал, так пусть он исчезнут совсем, если не могут существовать мирно между собой.
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