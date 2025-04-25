В Алматы обсудили совершенствование объединенной системы ПВО стран СНГ

В Казахстане, в городе Алматы прошло 60-е заседание Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств - участников СНГ, приуроченное к 30-летию создания объединенной системы ПВО.
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