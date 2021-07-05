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«Разве что в ящик сыграет»: в ДНР не простили Захаровой миролюбивый ответ британцам

«Разве что в ящик сыграет»: в ДНР не простили Захаровой миролюбивый ответ британцам

Бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов очень жестко раскритиковал официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову, дружелюбно прокомментировавшую попытку Великобритании «подарить» Украине Крым и территории ЛДНР.

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