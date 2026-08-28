"Две Юли в Барнауле": куда сходить с друзьями?

Покер, мафия, мини-гольф и антистресс-комната - как провести последние выходные лета читайте в новой подборке amic Встретиться с друзьями и попробовать что-то новое - чем не идеальный план на последние выходные лета? Специально для еженедельной рубрики amic "Две Юли в Барнауле" выбрали места, где можно не просто посидеть за разговорами, а устроить настоящее приключение.