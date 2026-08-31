Для нужд Крыма закупят 51 газовый автобус

Крым закупит 51 газовый автобус. Это следует из распоряжений Главы Крыма№ 1428-рг и№1 429-рг. Речь идёт о 26 автобусах марки ПАЗ с газовыми двигателями — 13 машин модели 320405-14 2025 года выпуска и 13 машин модели 320415 - 14 2026 года выпуска, а также 25 автобусах марки ЛИАЗ модели 529267.