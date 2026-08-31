Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

124 подписчика

Для нужд Крыма закупят 51 газовый автобус

Для нужд Крыма закупят 51 газовый автобус

Крым закупит 51 газовый автобус. Это следует из распоряжений Главы Крыма№ 1428-рг и№1 429-рг. Речь идёт о 26 автобусах марки ПАЗ с газовыми двигателями — 13 машин модели 320405-14 2025 года выпуска и 13 машин модели 320415 - 14 2026 года выпуска, а также 25 автобусах марки ЛИАЗ модели 529267.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым