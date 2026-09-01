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Царьград

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39-летнего медработника из Липецка осудили за смерть пациентки

39-летнего медработника из Липецка осудили за смерть пациентки

В Лев-Толстовском районе Липецкой области суд вынес приговор 39-летнему медику за причинение смерти по неосторожности.

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