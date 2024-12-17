Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Александр, посмотрите как Вам незаслуженно пальцы вниз опустил кто-то. А ведь Вы совершенно верно написали. Я за свою...Больше не будет с...
  • Анатолий Страшко
    Цветков, этого недостаточно. Главное выяснить дорогу которой они сюда попали. Если всё в норме, то за этот поступок п...Больше не будет с...
  • Владимир Минаков
    Никто бы Сирию не сдал, если бы не СВО - разорваться на два конфликта, тем более при отсутствии средств транспортиров...Путин переиграл З...

За Михаилом Шатским охотились давно и просчитали все его шаги. Не исключаю, что он был целью сразу нескольких сторон — и ГУР, и НАТО"

За Михаилом Шатским охотились давно и просчитали все его шаги. Не исключаю, что он был целью сразу нескольких сторон — и ГУР, и НАТО"

Из статьи Ирины Мишиной: "В подмосковных Котельниках найден застреленным заместитель генерального конструктора ОКБ «Марс» Михаил Шатский, который занимался модернизацией российских крылатых ракет и дронов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх