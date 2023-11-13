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Закон и Порядок

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Художественные вузы Санкт-Петербурга отказались писать портреты героев СВО

Художественные вузы Санкт-Петербурга отказались писать портреты героев СВО

Елена Острякова.   Ведущие художественные вузы Санкт-Петербурга отказались привлекать студентов к написанию портретов героев СВО.

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