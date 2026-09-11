Bolivia says it will eliminate fuel subsidies in 2027

Bolivia's government says it will eliminate state fuel subsidies starting in January as part of an agreement with the International Monetary Fund.
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