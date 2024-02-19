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Умри все живое: как пастеризация и другие методы обработки делают молоко безопасным

Умри все живое: как пастеризация и другие методы обработки делают молоко безопасным

Каким только пыткам не подвергается молоко, перед тем как попасть на прилавки. И все эти ухищрения лишь для того, чтобы сохранить натуральный продукт в первозданном виде Каждый день миллионы городских жителей, которые видели коров разве что на картинках, без всякой опаски пьют свежее молоко.

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Комментарии
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Рамиль Гилазетдинов
А как же мел, мыло, гипс, крахмал, которые были обнаружены в молоке некоторых производителей?
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10 час.
Лиза
Производитель это корова, остальные посредники)))))
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8 час.

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