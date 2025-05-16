18 мая в ТулГУ пройдет день открытых дверей

12+ 18 мая в 10:00 в Тульском государственном университете (г. Тула, проспект Ленина, д. 92) состоится День открытых дверей! Это уникальная возможность для абитуриентов и их родителей познакомиться с одним из ведущих вузов Тульской области, узнать о направлениях подготовки, перспективах трудоустройства и студенческой жизни.