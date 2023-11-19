Армения оказалась в три раза “справедливее и объективнее” Казахстана по “октановому” признаку

Госрегулятор заявил, что конские по меркам ЕАЭС цены на бензин в республике — это нормаЦены на 92-й бензин в Армении, если считать в русской валюте, составили осенью 2023 года примерно 128 рублей за литр.
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