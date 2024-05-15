КССЗ «Накидка» в Спецоперации: доказанная польза и массовое производство

Танк Т-90М с КССЗ "Накидка" во время боев на Харьковском направлении, апрель 2022 г. Фото РосгвардииВ ходе текущей Спецоперации по защите Донбасса проверку практикой проходят не только вооружения и техника, но и вспомогательные средства.