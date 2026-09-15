Избирком сообщил: 551 наблюдатель будет работать на выборах в Камчатке

С 18 по 20 сентября 2026 года на выборах в Камчатском крае будут работать более 550 наблюдателей. Они назначены кандидатами, партиями и общественными палатами для обеспечения прозрачности и контроля за процессом голосования и подсчетом голосов.
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