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Царьград

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Избирком сообщил: 551 наблюдатель будет работать на выборах в Камчатке

Избирком сообщил: 551 наблюдатель будет работать на выборах в Камчатке

С 18 по 20 сентября 2026 года на выборах в Камчатском крае будут работать более 550 наблюдателей. Они назначены кандидатами, партиями и общественными палатами для обеспечения прозрачности и контроля за процессом голосования и подсчетом голосов.

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