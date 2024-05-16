Anthropic назначила сооснователя Instagram продуктовым директором

Стартап в области искусственного интеллекта Anthropic назначил соучредителя Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) Майка Кригера своим CPO или продуктовым директором.
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