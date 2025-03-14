Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в зоне СВО

Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили танк, автомобиль с боекомплектом в движении, минометные расчеты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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