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Газета.ру

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Зоолог Фоменко: пик активности лосей приходится на конец сетября

Зоолог Фоменко: пик активности лосей приходится на конец сетября

Основная причина выхода лосей на трассы с конца августа до середины октября — период гона. При этом пик активности приходится на конец сентября, сообщила в интервью газете «Известия» начальник научного отдела национального парка «Лосиный Остров» Карина Фоменко.

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