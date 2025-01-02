Общественники Германии раскритиковали задержку в процедуре запрета АдГ

Подвергли резкой критике нерешительность членов немецкого бундестага в вопросе инициирования процедуры запрета ультраправой «Альтернативы для Германии» более 50 общественных организаций, объединивших свои усилия в кампании «Защити человеческое достоинство — запрети АдГ сейчас», 2 января пишет немецкая газета Oldenburger Onlinezeitung.
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