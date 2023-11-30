РЭО объединил 55 студенческих экоклубов в 2023 году в рамках «Зеленой лиги»

В «Зеленую лигу» Российского экологического оператора в 2023 году вошли 55 студенческих экоклубов. Студенты принимали участие в крупных деловых форумах, организовывали акции по сбору вторсырья, проводили лекции и экскурсии на мусороперерабатывающие предприятия.