РЭО объединил 55 студенческих экоклубов в 2023 году в рамках «Зеленой лиги»

В «Зеленую лигу» Российского экологического оператора в 2023 году вошли 55 студенческих экоклубов. Студенты принимали участие в крупных деловых форумах, организовывали акции по сбору вторсырья, проводили лекции и экскурсии на мусороперерабатывающие предприятия.
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