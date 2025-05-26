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Пеп о Грилише вне заявки на матч с «Фулхэмом»: «Джек должен играть, в «Ман Сити» или где-то еще – это вопрос к нему, его агентам и клубу. Кто сказал, что я им недоволен?»

Полузащитник не вошел в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Фулхэмом» (2:0) в 38-м туре АПЛ. «Конечно, Джек должен играть.

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