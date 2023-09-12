Инцидент в московском метро: русская девушка в никабе расколола общество Религиозная одежда вызвала спор в московском метро Москвич потребовал от девушки в религиозной одежде открыть лицо.
Инцидент в московском метро: русская девушка в никабе расколола общество
Комментарии
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Архангел
А в это время в Узбекистане, где мусульманское население составляет 90%, законодательно утвердили поправки «запрещающие носить в общественных местах одежду, которая скрывает лицо или затрудняет распознавание личности». Подобными ограничениями известны многие исламские государства, так как являются стандартными мерами борьбы с радикализмом, религиозным экстремизмом и терроризмом.
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21 час.
Александр Самбур
года 3 назад её бы пристрелили и были бы правы,у нас светское государство и ее вид оскорбляет мои чувства атеиста
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13 час.
Olga Chuhutina
Я живу в Татарстане. Ни когда в истории татар не было ни каких хиджабов. Татарские женщины одевались всегда по другому. Было очень красиво. Сейчас так называемые мусульманки пусть изучают историю и перестанут выпендриваться.
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12 час.
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