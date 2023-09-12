Инцидент в московском метро: русская девушка в никабе расколола общество

А Архангел А в это время в Узбекистане, где мусульманское население составляет 90%, законодательно утвердили поправки «запрещающие носить в общественных местах одежду, которая скрывает лицо или затрудняет распознавание личности». Подобными ограничениями известны многие исламские государства, так как являются стандартными мерами борьбы с радикализмом, религиозным экстремизмом и терроризмом.

Александр Самбур года 3 назад её бы пристрелили и были бы правы,у нас светское государство и ее вид оскорбляет мои чувства атеиста