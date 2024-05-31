Боец СВО в Смоленске провел мастер-класс по управлению беспилотниками

Боец поделился с активной смоленской молодежью знаниями, которые получил «за ленточкой» В Смоленске сотрудник регионального исполкома партии «Единая Россия» Владимир, который приехал в отпуск из зоны проведения спецоперации, провел лекцию о составляющих комплекса БПЛА и его особенностях.
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