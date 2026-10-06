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СК возбудил дело о диверсии в отношении двух подростков в Кузбассе

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело о диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) в отношении двух 15-летних подростков, подозреваемых в поджоге объекта железнодорожной инфраструктуры.

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