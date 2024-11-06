Spectator: бывший соратник Зеленского допустил отказ от территорий из-за Трампа

Он отметил, что сейчас нужно говорить не о победе, а о выживании Украина должна отказаться от борьбы за возвращение утраченных территорий после победы на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, сообщил британскому изданию The Spectator бывший высокопоставленный сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского.