Spectator: бывший соратник Зеленского допустил отказ от территорий из-за Трампа

Он отметил, что сейчас нужно говорить не о победе, а о выживании Украина должна отказаться от борьбы за возвращение утраченных территорий после победы на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, сообщил британскому изданию The Spectator бывший высокопоставленный сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского.
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