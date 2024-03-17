Депутат Рады рассказал о потере влияния пропаганды на украинцев

Официальная информационная политика Киева потеряла влияние на украинское общество из-за перенасыщенности пропаганды абсурдом и ложью, считает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, отметивший, что сообщения на телевидении об успехах ВСУ на фронте не соответствуют действительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии