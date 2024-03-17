Депутат Рады рассказал о потере влияния пропаганды на украинцев

Официальная информационная политика Киева потеряла влияние на украинское общество из-за перенасыщенности пропаганды абсурдом и ложью, считает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, отметивший, что сообщения на телевидении об успехах ВСУ на фронте не соответствуют действительности.