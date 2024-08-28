Геймеры в Steam уже оценили SMITE 2. И вот как они отзываются об игре Hi-Rez Studios и Titan Fo...

Геймеры в Steam уже оценили SMITE 2. И вот как они отзываются об игреHi-Rez Studios и Titan Forge Games сообщили о старте «непрерывного» закрытого альфа-тестирования MOBA-экшена SMITE 2, который уже успел получить первые отзывы от геймеров.
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