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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймеры в Steam уже оценили SMITE 2. И вот как они отзываются об игре Hi-Rez Studios и Titan Fo...

Геймеры в Steam уже оценили SMITE 2. И вот как они отзываются об игре Hi-Rez Studios и Titan Fo...

Геймеры в Steam уже оценили SMITE 2. И вот как они отзываются об игреHi-Rez Studios и Titan Forge Games сообщили о старте «непрерывного» закрытого альфа-тестирования MOBA-экшена SMITE 2, который уже успел получить первые отзывы от геймеров.

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