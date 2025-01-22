Я уважаю Сталина и хотела бы жить в его время и быть лично с ним знакомой

Владимир Грачев

Думаю, что более ценное для Сталина И.В. было бы увидеть, что народ России не забыл его, помнит и старается вернуться к тем идеалам за которые он выступал всю жизнь и вместе с советским народом начал строить общество равноправия, общество будущего!