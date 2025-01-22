И как бы сейчас хейтеры не поливали грязью Иосифа Виссарионовича, знайте, для меня Сталин настоящий герой, он выиграл войну и восстановил страну после разрухи, а еще он любил животных и потому раненного пса разрешил нести на своей шинели.
Я уважаю Сталина и хотела бы жить в его время и быть лично с ним знакомой
Комментарии
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Александр Т
Лысый Хрущь прикрыл свою жо.пу Сталиным обо.срав его.
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16 час.
Владимир Грачев
Думаю, что более ценное для Сталина И.В. было бы увидеть, что народ России не забыл его, помнит и старается вернуться к тем идеалам за которые он выступал всю жизнь и вместе с советским народом начал строить общество равноправия, общество будущего!
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12 час.
ПавелЗзаварзин
А Сталина уважают и чтят ВСЕ, кроме властей, начиная от кукурузника-бандеровца Хруща, до настоящих руководителей... Ленин и Сталин создали впервые социалистическое государство, а последующие "товарищи" (а теперь - господа) просрали наше светлое бывшее... Грустно...
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15 мин.
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