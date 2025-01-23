Китайские внедорожники попросили изъять из продажи в России

Китайские внедорожники Changan могут изъять из продажи в России. Об этом руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и стандартизации попросил президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, его слова приводит Mash.
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