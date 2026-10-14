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Царьград

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Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве

Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве

Утренние рейсы из Челябинска и Магнитогорска в Москву отменены, ещё один перенесён на более позднее время после введения временных ограничений на приём и выпуск самолётов в столичных аэропортах.

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