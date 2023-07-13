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Aston Martin отметил свое 110-летие рекордным заездом

Aston Martin отметил свое 110-летие рекордным заездом

Компания Aston Martin собрала на трассе в Сильверстоуне 110 своих автомобилей разных эпох. Aston Martin Vantage возглавил группу из 110 автомобилей на праздничном круге, установив новый рекорд по количеству автомобилей марки на трассе одновременно.

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