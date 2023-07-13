Aston Martin отметил свое 110-летие рекордным заездом

Компания Aston Martin собрала на трассе в Сильверстоуне 110 своих автомобилей разных эпох. Aston Martin Vantage возглавил группу из 110 автомобилей на праздничном круге, установив новый рекорд по количеству автомобилей марки на трассе одновременно.
Компания Aston Martin собрала на трассе в Сильверстоуне 110 своих автомобилей разных эпох. Aston Martin Vantage возглавил группу из 110 автомобилей на праздничном круге, установив новый рекорд по количеству автомобилей марки на трассе одновременно.
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